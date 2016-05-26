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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:52
Ingtrans, ВАс все цікавіше і цікавіше читати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:06
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:14
Re: Идея Банк
Багфиксинг на проде, классика рукожоп драйвен девелопмент
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:32
Re: Идея Банк
Йоху-у-у! Под конец второго дня мучений учетную запись таки удалили и я смог повторно зарегистрироваться без ошибок. В приложение тоже вошел без проблем.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:32
Смутила фраза "до 3х банківських днів", хотя понимаю, что это формальная отписка.
Спасибо еще раз!
А в данном случае это делать когда: 30.01. или 31.01? Чтобы избежать "25 грн"?
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:40
Re: Идея Банк
31.01 до обеда будет норм.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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