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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:52

Ingtrans, ВАс все цікавіше і цікавіше читати. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:06

  chipmunk написав:Зайшов сьогодні спитати чого не можу в обанк зарегатись. Так у відділенні в них інет здох... В інше вже йти було ліньки


до речі, а у відділенні можна заявку оформити або тільки фотографувати паспорт? Тут не спортбанк, звичайно, але все одно стрьомно
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:14

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Колбасят что-то на ходу...

Багфиксинг на проде, классика рукожоп драйвен девелопмент
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:32

Re: Идея Банк

Йоху-у-у! Под конец второго дня мучений учетную запись таки удалили и я смог повторно зарегистрироваться без ошибок. В приложение тоже вошел без проблем.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:32

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Тогда повторю свой вопрос: как правильно погасить задолженность по Карт Бланш Онлайн, чтобы зачислилось день в день?

Вам же уже один раз ответили - гаситесь сторонним P2P и будет вам счастье. Или этот ответ не устраивает? :)
Я лично так гашусь каждый месяц (до обеда в рабочие дни) - все проводится день в день.

Смутила фраза "до 3х банківських днів", хотя понимаю, что это формальная отписка.
Спасибо еще раз!
А в данном случае это делать когда: 30.01. или 31.01? Чтобы избежать "25 грн"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:40

Re: Идея Банк

  Искатель написав:А в данном случае это делать когда: 30.01. или 31.01? Чтобы избежать "25 грн"?

31.01 до обеда будет норм.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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