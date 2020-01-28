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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:52
Ingtrans
, ВАс все цікавіше і цікавіше читати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:06
chipmunk написав:
Зайшов сьогодні спитати чого не можу в обанк зарегатись. Так у відділенні в них інет здох... В інше вже йти було ліньки
до речі, а у відділенні можна заявку оформити або тільки фотографувати паспорт? Тут не спортбанк, звичайно, але все одно стрьомно
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:14
ingtrans написав:
Колбасят что-то на ходу...
Багфиксинг на проде, классика рукожоп драйвен девелопмент
Mind the gap.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:32
Йоху-у-у! Под конец второго дня мучений учетную запись таки удалили и я смог повторно зарегистрироваться без ошибок. В приложение тоже вошел без проблем.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:32
ramzes4 написав: Искатель написав:
Тогда повторю свой вопрос: как правильно погасить задолженность по Карт Бланш Онлайн, чтобы зачислилось день в день?
Вам же уже один раз ответили - гаситесь сторонним P2P и будет вам счастье. Или этот ответ не устраивает?
Я лично так гашусь каждый месяц (до обеда в рабочие дни) - все проводится день в день.
Смутила фраза "до 3х банківських днів", хотя понимаю, что это формальная отписка.
Спасибо еще раз!
А в данном случае это делать когда: 30.01. или 31.01? Чтобы избежать "25 грн"?
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Искатель
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:40
Искатель написав:
А в данном случае это делать когда: 30.01. или 31.01? Чтобы избежать "25 грн"?
30.01 до обеда будет норм.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Вів 28 січ, 2020 20:53
Искатель написав: ramzes4 написав: Искатель написав:
Тогда повторю свой вопрос: как правильно погасить задолженность по Карт Бланш Онлайн, чтобы зачислилось день в день?
Вам же уже один раз ответили - гаситесь сторонним P2P и будет вам счастье. Или этот ответ не устраивает?
Я лично так гашусь каждый месяц (до обеда в рабочие дни) - все проводится день в день.
Смутила фраза "до 3х банківських днів", хотя понимаю, что это формальная отписка.
Спасибо еще раз!
А в данном случае это делать когда: 30.01. или 31.01? Чтобы избежать "25 грн"?
Ну не надо рисковать - завтра отправьте
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