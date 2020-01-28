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Йоху-у-у! Под конец второго дня мучений учетную запись таки удалили и я смог повторно зарегистрироваться без ошибок. В приложение тоже вошел без проблем.
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Багфиксинг на проде, классика рукожоп драйвен девелопмент
Добре що обмеження аппки по країні в Google Play не забули додати. З USA аккаунта її просто не знайти і не зінсталити. Правда є apk-файл, але... "version 0.01". Запуляти альфу на продакшн ?!
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-VICTOR- написав:вы не разобрались в сути вопроса...даже если за предыдущий было -0 то в этом должен оплатить по расчетному тарифу ...ну во всяком случае так озвучили как это будет работать , может кто что неправильно понял
Так это Я не разобрался или кто-то другой? Давайте так: подумаете денек над этим вопросом, и еще раз напишете вывод. У меня фоточка платежки уже ждет завтрашнего вечера, если что.
А де законодавчо-нормативні акти по цьому питанню лежать?