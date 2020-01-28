Боже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:55
Re: Идея Банк
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Сер 29 січ, 2020 02:05
А давно в Идее на Вільні кошти/онлайн добавили "додатковий термін" 3 дня 0%? Вроде несколько дней назад смотрел, такого не было...
Додано: Сер 29 січ, 2020 07:39
Оl_zy, дякую за інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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