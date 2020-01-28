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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1725172617271728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:55

Re: Идея Банк

  she_ne_investor написав:softwear

Боже.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 02:05

А давно в Идее на Вільні кошти/онлайн добавили "додатковий термін" 3 дня 0%? Вроде несколько дней назад смотрел, такого не было... :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 07:39

Оl_zy, дякую за інфо.
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