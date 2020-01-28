Боже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:55
Re: Идея Банк
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
Додано: Сер 29 січ, 2020 02:05
А давно в Идее на Вільні кошти/онлайн добавили "додатковий термін" 3 дня 0%? Вроде несколько дней назад смотрел, такого не было...
Додано: Сер 29 січ, 2020 07:39
Оl_zy, дякую за інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16
Новый интернет-банк все чудесатей и чудесатей.
Кто-то пробовал какую-то карту добавлять в кошелек Masterpass?
Есть ли способ через новый ИБ пополнить карту с карты другого банка? Там вроде это задумано, но при попытке пополнения предлагает только заплатить с кошелька. Это что, надо в этот кошелек добавить карту другого банка, а потом с него? Как-то не очень...
И еще. Сегодня утром вообще пропала единственная карта КБО с нового ИБ. Не отображается ни в десктопном ИБ, ни в мобильном О-банке.
Короче, фигня полная...
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:28
Re: Идея Банк
У меня уже были добавлены карты в Masterpass, поэтому подключил Masterpass в приложении без проблем. Для пробы пополнил карту с Masterpass тоже без проблем.
А приложение и ИБ, конечно, лажа-лажа. У меня тоже сейчас не отображается моя единственная карта.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 29 січ, 2020 09:29
Аналогично: FUND пропала из мобильного приложения и из интернет-банка.
Депозиты ещё показываются и там, и там.
Им там студенты-первокурсники пишут? Так они ещё неплохо справляются, ведь зайти на всё ещё можно.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707 (UK cards for £ or € current accounts). Форвард||банк http://lx4.me/c/8X1vpop2 Монобанк https://monobank.ua/r/CNfzNe
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