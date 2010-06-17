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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:44

Flamingo
В первый раз (2016) был каверзный очень, во второй (2019) - так себе, ничего особенного - слабенько, я бы сказал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:01

Re: Идея Банк

Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:31

  t-step написав:Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?

(ОМП з смс + 0,01 грн)*20. Це якщо в вас немає страховки, звісно. І якщо не було погашень в поточному місяці до отримання смс з мін. платежем.
Кешбек гасить заборгованість так само, як і будь-який інший платіж.
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ramzes4
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