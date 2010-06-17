Flamingo
В первый раз (2016) был каверзный очень, во второй (2019) - так себе, ничего особенного - слабенько, я бы сказал...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:44
Flamingo
В первый раз (2016) был каверзный очень, во второй (2019) - так себе, ничего особенного - слабенько, я бы сказал...
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:01
Re: Идея Банк
Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:31
(ОМП з смс + 0,01 грн)*20. Це якщо в вас немає страховки, звісно. І якщо не було погашень в поточному місяці до отримання смс з мін. платежем.
Кешбек гасить заборгованість так само, як і будь-який інший платіж.
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