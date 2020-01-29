Flamingo
В первый раз (2016) был каверзный очень, во второй (2019) - так себе, ничего особенного - слабенько, я бы сказал...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:44
Flamingo
В первый раз (2016) был каверзный очень, во второй (2019) - так себе, ничего особенного - слабенько, я бы сказал...
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:01
Re: Идея Банк
Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:31
(ОМП з смс + 0,01 грн)*20. Це якщо в вас немає страховки, звісно. І якщо не було погашень в поточному місяці до отримання смс з мін. платежем.
Кешбек гасить заборгованість так само, як і будь-який інший платіж.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:44
Re: Идея Банк
Власне,шо смс з омп прийшло 15 числа вже опісля нарахування кешбеку за попередній місяць!Тоді як правильно робити?
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:49
Краще переплатити ніж недоплатити - грейсу не буде.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:02
Re: Идея Банк
До меня дошло, что по обанке не будет 10% на первую покупку, как в КБО до 160 чистыми... С другой стороны риска попасть на абонку тоже нет + плюшки для тех, кому лимит не дали (2% онлайн кому надо). Ну такое...
#мягконоси -ки новую версию не забабахали еще? Альфу 2 там...
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:16
В мене розрахункова дата 28 числа. То ж я отримую 2 смс - одну до виплати кешбеку (плачу цю суму+1 коп *20), і другу ближче до 20-х чисел (там сума ОМП вказана вже менше на суму кешбеку).
15 числа, скоріш за все, в смс вказана сума вже з урахуванням нарахування кешбеку.
То ж я б гасив (сума омп з смс + сума нарахованого кешбеку + 1 коп)*20.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:59
((сума омп з смс + сума нарахованого кешбеку + 1 коп)*20) мінус сума нарахованого кешбеку
Як варіант на ГЛ уточнюєте точну цифру.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:29
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