RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:44

Flamingo
В первый раз (2016) был каверзный очень, во второй (2019) - так себе, ничего особенного - слабенько, я бы сказал...
Vorlon
 
Повідомлень: 7849
З нами з: 14.06.13
Подякував: 390 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:01

Re: Идея Банк

Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?
t-step
 
Повідомлень: 612
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:31

  t-step написав:Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?

(ОМП з смс + 0,01 грн)*20. Це якщо в вас немає страховки, звісно. І якщо не було погашень в поточному місяці до отримання смс з мін. платежем.
Кешбек гасить заборгованість так само, як і будь-який інший платіж.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 377
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1354 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:44

Re: Идея Банк

ramzes4 написав:
  t-step написав:Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?

(ОМП з смс + 0,01 грн)*20. Це якщо в вас немає страховки, звісно. І якщо не було погашень в поточному місяці до отримання смс з мін. платежем.
Кешбек гасить заборгованість так само, як і будь-який інший платіж.
Власне,шо смс з омп прийшло 15 числа вже опісля нарахування кешбеку за попередній місяць!Тоді як правильно робити?
t-step
 
Повідомлень: 612
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:49

  t-step написав:
ramzes4 написав:
  t-step написав:Друзі,а як визначити коректну суму до погашення,щоб залишатися в грейсі:ОМП(З СМС)*20+кілька гривень?і чи ця смс не враховує суму кешбеку за попередній місяць?

(ОМП з смс + 0,01 грн)*20. Це якщо в вас немає страховки, звісно. І якщо не було погашень в поточному місяці до отримання смс з мін. платежем.
Кешбек гасить заборгованість так само, як і будь-який інший платіж.
Власне,шо смс з омп прийшло 15 числа вже опісля нарахування кешбеку за попередній місяць!Тоді як правильно робити?

Краще переплатити ніж недоплатити - грейсу не буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31962
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:02

Re: Идея Банк

До меня дошло, что по обанке не будет 10% на первую покупку, как в КБО до 160 чистыми... С другой стороны риска попасть на абонку тоже нет + плюшки для тех, кому лимит не дали (2% онлайн кому надо). Ну такое...

#мягконоси -ки новую версию не забабахали еще? Альфу 2 там...
Slx
 
Повідомлень: 471
З нами з: 23.07.18
Подякував: 143 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:16

  t-step написав:Власне,шо смс з омп прийшло 15 числа вже опісля нарахування кешбеку за попередній місяць!Тоді як правильно робити?

В мене розрахункова дата 28 числа. То ж я отримую 2 смс - одну до виплати кешбеку (плачу цю суму+1 коп *20), і другу ближче до 20-х чисел (там сума ОМП вказана вже менше на суму кешбеку).
15 числа, скоріш за все, в смс вказана сума вже з урахуванням нарахування кешбеку.
То ж я б гасив (сума омп з смс + сума нарахованого кешбеку + 1 коп)*20.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 377
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1354 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:59

  ramzes4 написав:
  t-step написав:Власне,шо смс з омп прийшло 15 числа вже опісля нарахування кешбеку за попередній місяць!Тоді як правильно робити?

В мене розрахункова дата 28 числа. То ж я отримую 2 смс - одну до виплати кешбеку (плачу цю суму+1 коп *20), і другу ближче до 20-х чисел (там сума ОМП вказана вже менше на суму кешбеку).
15 числа, скоріш за все, в смс вказана сума вже з урахуванням нарахування кешбеку.
То ж я б гасив (сума омп з смс + сума нарахованого кешбеку + 1 коп)*20.


((сума омп з смс + сума нарахованого кешбеку + 1 коп)*20) мінус сума нарахованого кешбеку
Як варіант на ГЛ уточнюєте точну цифру.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 19.04.12
Подякував: 40 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:29

  mephala написав:все решилось на много быстрее - при подаче онлайн заявки написали что у них нет для меня сейчас предложений :mrgreen:

Еще тупее чем в тасе :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 418
З нами з: 18.06.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1726172717281729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento, ramaz, solomia, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3779, 3780, 3781
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37803 4618280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 21:20
anis
Альфа-Банк 1 ... 8119, 8120, 8121
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81201 9580774
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 20:45
VetalUA
Банк Альянс 1 ... 82, 83, 84
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
830 109495
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 20:26
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17289)
29.01.2020 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.