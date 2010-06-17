Ідеї База Даних
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:20
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:29
Квесторе_поверніться, вирішили її спотворити?
Кредити вони там ще не продають, тишком-нишком?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:50
На тлі новин про ИБД, все ж напишу. Картку отримав (можна було зробити раніше, але ..), ліміт налили маленький - 12 тис. За словами співробітника - це нормальна практика і більше 15 тис вони не наливають спочатку. Картка вже активована та додана у Google Pay, При підключенні нічого не знімалося. Дизайн нетиповий, дані картки усюди прийдеться вбивати руками (маю надію, поки що). Що ще, відділення у центрі Одеси і за цей час було формлено приблизно 10 карток. Отже, поки що продукт не схожий на щось "гаряче"
P.S. Клієнтом Ідеї до цього не був
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