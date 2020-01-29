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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1727172817291730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:20

Re: Идея Банк

  clientage написав:а шо такое ИБД?

Ідеї База Даних :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:29

Квесторе_поверніться, вирішили її спотворити?
Кредити вони там ще не продають, тишком-нишком? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:50

  Квесторе_поверніться написав:А комусь в О. вже ліміт налили...хто пропетляв?

На тлі новин про ИБД, все ж напишу. Картку отримав (можна було зробити раніше, але ..), ліміт налили маленький - 12 тис. За словами співробітника - це нормальна практика і більше 15 тис вони не наливають спочатку. Картка вже активована та додана у Google Pay, При підключенні нічого не знімалося. Дизайн нетиповий, дані картки усюди прийдеться вбивати руками (маю надію, поки що). Що ще, відділення у центрі Одеси і за цей час було формлено приблизно 10 карток. Отже, поки що продукт не схожий на щось "гаряче"
P.S. Клієнтом Ідеї до цього не був
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:29

nickvp
А какой лимит просили в О.Банке? Про страховку где-то заикались?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:24

nickvp
Как вы прошли этот квест с приложением.
Ни лимит задать, ни зайти в свой кабинет не получается...
mihasik
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Повідомлень: 931
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