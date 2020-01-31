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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:51

escobar За січень якщо витрати були, то кешбек буде. Витрати за лютий - кешбек в березні.

Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:53

  Ой+ написав:Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?

Проценты будут начислять бесконечно пока не загасите долг в ноль.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Проценты будут начислять бесконечно пока не загасите долг в ноль.


Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3183
З нами з: 19.04.12
Подякував: 40 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:11

  Ой+ написав:Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.

Выбирайте момент и вперёд! Я перед НГ в ноль вышел чтобы избавиться от процентов за 25 грн. абонплаты с лета. Каждый месяц проценты росли и росли...
Vorlon
 
Повідомлень: 7865
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:26

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  Ой+ написав:Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.

Выбирайте момент и вперёд! Я перед НГ в ноль вышел чтобы избавиться от процентов за 25 грн. абонплаты с лета. Каждый месяц проценты росли и росли...
Какие ж у вас обороты по карте(какой тогда смысл в ней), что на эту абонку обращаете внимание? Не говоря уже о каких то процентах!?
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anis
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