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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:51
escobar За січень якщо витрати були, то кешбек буде. Витрати за лютий - кешбек в березні.
Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:53
Ой+ написав:
Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?
Проценты будут начислять бесконечно пока не загасите долг в ноль.
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Vorlon
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07
Vorlon написав:
Проценты будут начислять бесконечно пока не загасите долг в ноль.
Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:11
Ой+ написав:
Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.
Выбирайте момент и вперёд! Я перед НГ в ноль вышел чтобы избавиться от процентов за 25 грн. абонплаты с лета. Каждый месяц проценты росли и росли...
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Vorlon
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:26
Vorlon написав: Ой+ написав:
Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.
Выбирайте момент и вперёд! Я перед НГ в ноль вышел чтобы избавиться от процентов за 25 грн. абонплаты с лета. Каждый месяц проценты росли и росли...
Какие ж у вас обороты по карте(какой тогда смысл в ней), что на эту абонку обращаете внимание? Не говоря уже о каких то процентах!?
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anis
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