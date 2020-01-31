Додано: Суб 01 лют, 2020 12:51

escobar За січень якщо витрати були, то кешбек буде. Витрати за лютий - кешбек в березні.



Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?

Не так добре з грошима, як погано без них.