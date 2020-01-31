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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1729173017311732>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:51

escobar За січень якщо витрати були, то кешбек буде. Витрати за лютий - кешбек в березні.

Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:53

  Ой+ написав:Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?

Проценты будут начислять бесконечно пока не загасите долг в ноль.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Проценты будут начислять бесконечно пока не загасите долг в ноль.


Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:11

  Ой+ написав:Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.

Выбирайте момент и вперёд! Я перед НГ в ноль вышел чтобы избавиться от процентов за 25 грн. абонплаты с лета. Каждый месяц проценты росли и росли...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:26

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  Ой+ написав:Ось щось таке і підозрював, в 0 теж боляче гасити бо надцять тис. в грейсі.

Выбирайте момент и вперёд! Я перед НГ в ноль вышел чтобы избавиться от процентов за 25 грн. абонплаты с лета. Каждый месяц проценты росли и росли...
Какие ж у вас обороты по карте(какой тогда смысл в ней), что на эту абонку обращаете внимание? Не говоря уже о каких то процентах!?
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:45

anis
Месяц на месяц не приходится. В конце декабря как раз увидел смысл погасить долг в ноль. ИМХО один-два раза в год надо выводить. Смысл в карте есть, разумеется! Но не в том (для меня), чтобы искусственно увеличивать обороты везде, где только можно, выжирая лимит в 0...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:12

Re: Идея Банк

В Приваті, щоб повністю закрити конкретну трату потрібно було 2 міс.
Зараз я % вже загасив і на нього % нараховувати не будуть. От основна частина на 305 грн. ще цей міс. видасть %, а тоді гашення тіла та гашення % не загасить все до кінця?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:21

Re: Идея Банк

Vorlon написав:anis
Месяц на месяц не приходится. В конце декабря как раз увидел смысл погасить долг в ноль. ИМХО один-два раза в год надо выводить. Смысл в карте есть, разумеется! Но не в том (для меня), чтобы искусственно увеличивать обороты везде, где только можно, выжирая лимит в 0...
У меня КБО основная 500 каждый месяц снимаю (почти все в онлайне дешевле взять а ещё и на 5% меньше вообще песня), вот жду когда для клиентов обанк запустит уже.
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:56

Re: Идея Банк

  anis написав:почти все в онлайне дешевле взять

Шо дають і де...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:00

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:почти все в онлайне дешевле взять

Шо дають і де...якщо не секрет?
Я 90% забираю кешбека с онлайн сайтов, ещё немного Сильпо и пополнение мобилок инет
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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