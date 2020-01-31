Додано: Суб 01 лют, 2020 15:39

anis написав: У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн. У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.

Что там можно постоянно покупать?Я ну может пару раз в год что-то в Китае куплю и то обычно на мелкие суммы. В Америке и Европе тоже покупаю не чаще, но, как правило, на бОльшие суммы за раз. В украинских интернет-магазинах покупаю чаще, но тоже не каждый месяц и обычно на суммы порядка нескольких сотен гривен за раз. Сильпо далеко от дома, разве что по случаю там бываю, а в Эпицентре и того реже - в прошлом году был всего один раз.Для себя вижу использование О.Карты в основном в бронировании отелей и покупке билетов на самолет, но кредитный лимит не дали, поэтому даже в этих категориях О.Карту будут использовать не каждый раз. Итого хотя бы за год 500 грн кешбэка по ней набрать.ИМХО, немного однобокая карта получается и в физическом виде она почти не нужна.