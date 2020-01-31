RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1729173017311732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:05

Re: Идея Банк

  anis написав:онлайн сайтов

Шо за сайти якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32043
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:11

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:онлайн сайтов

Шо за сайти якщо не секрет?
У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:39

Re: Идея Банк

  anis написав:У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.

Что там можно постоянно покупать? :) Я ну может пару раз в год что-то в Китае куплю и то обычно на мелкие суммы. В Америке и Европе тоже покупаю не чаще, но, как правило, на бОльшие суммы за раз. В украинских интернет-магазинах покупаю чаще, но тоже не каждый месяц и обычно на суммы порядка нескольких сотен гривен за раз. Сильпо далеко от дома, разве что по случаю там бываю, а в Эпицентре и того реже - в прошлом году был всего один раз.
Для себя вижу использование О.Карты в основном в бронировании отелей и покупке билетов на самолет, но кредитный лимит не дали, поэтому даже в этих категориях О.Карту будут использовать не каждый раз. Итого хотя бы за год 500 грн кешбэка по ней набрать.
ИМХО, немного однобокая карта получается и в физическом виде она почти не нужна.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:45

Re: Идея Банк

Кому как у меня КБО основная карта и всегда в перелимите. Ждём обанка!
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:52

  anis написав:Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.

Как быстро после момента оплаты можно забирать товар? Стоя в Эпицентре, так прокатит или надо будет ждать? Они же только недавно выкатили мобильное приложение - через него лучше покупать или через web? :roll:

  anis написав:У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят

За прошлый год одна покупка на Али и это всё из зарубежных сайтов :D Ну нет необходимости там что-то ещё брать :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 7870
З нами з: 14.06.13
Подякував: 391 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:13

Re: Идея Банк

Стоя в очереди не получится. Лучше заранее, если товар в этом же магазине будет то в течении нескольких часов принесут на точку.
Приложение их это полностью мобильная версия сайта, ничего нового. Разве что быстрый доступ к карте. Для которой есть и другие средства .
Но это уже оффтоп.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1729173017311732
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, Google Adsense [Bot], ingtrans, liliya_logical, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1531, 1532, 1533
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15323 2115687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 16:17
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 180, 181, 182
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1810 11829
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 15:36
anis
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3793, 3794, 3795
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37944 4631691
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 14:39
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15324)
01.02.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.