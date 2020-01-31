Шо за сайти якщо не секрет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:05
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:11
Re: Идея Банк
У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:39
Re: Идея Банк
Что там можно постоянно покупать? Я ну может пару раз в год что-то в Китае куплю и то обычно на мелкие суммы. В Америке и Европе тоже покупаю не чаще, но, как правило, на бОльшие суммы за раз. В украинских интернет-магазинах покупаю чаще, но тоже не каждый месяц и обычно на суммы порядка нескольких сотен гривен за раз. Сильпо далеко от дома, разве что по случаю там бываю, а в Эпицентре и того реже - в прошлом году был всего один раз.
Для себя вижу использование О.Карты в основном в бронировании отелей и покупке билетов на самолет, но кредитный лимит не дали, поэтому даже в этих категориях О.Карту будут использовать не каждый раз. Итого хотя бы за год 500 грн кешбэка по ней набрать.
ИМХО, немного однобокая карта получается и в физическом виде она почти не нужна.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:45
Re: Идея Банк
Кому как у меня КБО основная карта и всегда в перелимите. Ждём обанка!
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:52
Как быстро после момента оплаты можно забирать товар? Стоя в Эпицентре, так прокатит или надо будет ждать? Они же только недавно выкатили мобильное приложение - через него лучше покупать или через web?
За прошлый год одна покупка на Али и это всё из зарубежных сайтов Ну нет необходимости там что-то ещё брать
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:13
Re: Идея Банк
Стоя в очереди не получится. Лучше заранее, если товар в этом же магазине будет то в течении нескольких часов принесут на точку.
Приложение их это полностью мобильная версия сайта, ничего нового. Разве что быстрый доступ к карте. Для которой есть и другие средства .
Но это уже оффтоп.
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