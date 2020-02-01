Шо за сайти якщо не секрет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:05
Re: Идея Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:11
Re: Идея Банк
У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:39
Re: Идея Банк
Что там можно постоянно покупать? Я ну может пару раз в год что-то в Китае куплю и то обычно на мелкие суммы. В Америке и Европе тоже покупаю не чаще, но, как правило, на бОльшие суммы за раз. В украинских интернет-магазинах покупаю чаще, но тоже не каждый месяц и обычно на суммы порядка нескольких сотен гривен за раз. Сильпо далеко от дома, разве что по случаю там бываю, а в Эпицентре и того реже - в прошлом году был всего один раз.
Для себя вижу использование О.Карты в основном в бронировании отелей и покупке билетов на самолет, но кредитный лимит не дали, поэтому даже в этих категориях О.Карту будут использовать не каждый раз. Итого хотя бы за год 500 грн кешбэка по ней набрать.
ИМХО, немного однобокая карта получается и в физическом виде она почти не нужна.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:45
Re: Идея Банк
Кому как у меня КБО основная карта и всегда в перелимите. Ждём обанка!
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:52
Как быстро после момента оплаты можно забирать товар? Стоя в Эпицентре, так прокатит или надо будет ждать? Они же только недавно выкатили мобильное приложение - через него лучше покупать или через web?
За прошлый год одна покупка на Али и это всё из зарубежных сайтов Ну нет необходимости там что-то ещё брать
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:13
Re: Идея Банк
Стоя в очереди не получится. Лучше заранее, если товар в этом же магазине будет то в течении нескольких часов принесут на точку.
Приложение их это полностью мобильная версия сайта, ничего нового. Разве что быстрый доступ к карте. Для которой есть и другие средства .
Но это уже оффтоп.
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:00
Не, суть в том что в январе я провел одну трату почти на 2к (аккурат под лимит первого кешбека).
Если я завтра заплачу с карты покупку на 20 грн в супермаркете, банка эту трату не проведет первой и не начислит 10% на эти 20 грн?
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07
Нет не проведет. Идея за январские траты кишмиш выплатит 10 февраля. За февральские траты - в районе 10 марта. Поскольку между вашей первой покупкой и завтрашней покупкой есть смена месяца - они технически не смогут учесть для выплаты кышмиша вторую трату раньше первой. Единственная чисто теоретическая возможность того что вторая трата посчитается как первая возникнет лишь в случае если продавец по вашей первой покупке умудрится не выставить вашу сумму для получения до 10 февраля (то есть если эта сумма не проведется по счету) - тогда обе суммы будут идти по февральскому лимиту кэшбеков. Но в этом случае вам уже будет одинаково какая из трат прошла первой. Ведь по февральскому кэшбеку - у вас уже не будет акционных 10% от трат за первую покупку (эта акция идет только по кэшбеку в первом календарном месяце - для Вас это январь)
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:13
escobar Кешбек нараховують по календарю, незалежно від проводки. Так що за січень чекайте в районі 10-го лютого, навіть якщо проводка не відбулась. Хоча в мене провелися вже і за 30-те.
Можна в кінці місяця витрачатись, отримати кешбек наступного місяця, а гасити аж за 2 місяці. Але знову ж таки, якщо мучать сумніви, переконайтесь, що все провелось і дальше вперед.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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