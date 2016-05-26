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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1730173117321733>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:05

Re: Идея Банк

  anis написав:онлайн сайтов

Шо за сайти якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:11

Re: Идея Банк

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:онлайн сайтов

Шо за сайти якщо не секрет?
У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:39

Re: Идея Банк

  anis написав:У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят, для любителей украинские тоже сойдут. В общем любой где вы карту не используете физически пройдет. Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.

Что там можно постоянно покупать? :) Я ну может пару раз в год что-то в Китае куплю и то обычно на мелкие суммы. В Америке и Европе тоже покупаю не чаще, но, как правило, на бОльшие суммы за раз. В украинских интернет-магазинах покупаю чаще, но тоже не каждый месяц и обычно на суммы порядка нескольких сотен гривен за раз. Сильпо далеко от дома, разве что по случаю там бываю, а в Эпицентре и того реже - в прошлом году был всего один раз.
Для себя вижу использование О.Карты в основном в бронировании отелей и покупке билетов на самолет, но кредитный лимит не дали, поэтому даже в этих категориях О.Карту будут использовать не каждый раз. Итого хотя бы за год 500 грн кешбэка по ней набрать.
ИМХО, немного однобокая карта получается и в физическом виде она почти не нужна.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:45

Re: Идея Банк

Кому как у меня КБО основная карта и всегда в перелимите. Ждём обанка!
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:52

  anis написав:Поэтому в нашем эпицентре я так же перевел все на онлайн.

Как быстро после момента оплаты можно забирать товар? Стоя в Эпицентре, так прокатит или надо будет ждать? Они же только недавно выкатили мобильное приложение - через него лучше покупать или через web? :roll:

  anis написав:У меня в основном китайские и американские но и европейские так же проходят

За прошлый год одна покупка на Али и это всё из зарубежных сайтов :D Ну нет необходимости там что-то ещё брать :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:13

Re: Идея Банк

Стоя в очереди не получится. Лучше заранее, если товар в этом же магазине будет то в течении нескольких часов принесут на точку.
Приложение их это полностью мобильная версия сайта, ничего нового. Разве что быстрый доступ к карте. Для которой есть и другие средства .
Но это уже оффтоп.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:00

  Ой+ написав:escobar За січень якщо витрати були, то кешбек буде. Витрати за лютий - кешбек в березні.

Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?

Не, суть в том что в январе я провел одну трату почти на 2к (аккурат под лимит первого кешбека).
Если я завтра заплачу с карты покупку на 20 грн в супермаркете, банка эту трату не проведет первой и не начислит 10% на эти 20 грн?
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:07

  escobar написав:
  Ой+ написав:escobar За січень якщо витрати були, то кешбек буде. Витрати за лютий - кешбек в березні.

Син купляв зарядку до ноута з КБВ. Я не вникав. Заплатив 9.01.20 на НП за якийсь інтернет-магазин. На 305 грн. коміс 27,2 "комiсiя за операцiю MoneySend по картi". Тепер ще за цей платіж 9,24 % нарахували. І це ще не кінець, я так розумію, що і за лютий % нарахують і то більше. І чи це вже буде кінець?

Не, суть в том что в январе я провел одну трату почти на 2к (аккурат под лимит первого кешбека).
Если я завтра заплачу с карты покупку на 20 грн в супермаркете, банка эту трату не проведет первой и не начислит 10% на эти 20 грн?

Нет не проведет. Идея за январские траты кишмиш выплатит 10 февраля. За февральские траты - в районе 10 марта. Поскольку между вашей первой покупкой и завтрашней покупкой есть смена месяца - они технически не смогут учесть для выплаты кышмиша вторую трату раньше первой. Единственная чисто теоретическая возможность того что вторая трата посчитается как первая возникнет лишь в случае если продавец по вашей первой покупке умудрится не выставить вашу сумму для получения до 10 февраля (то есть если эта сумма не проведется по счету) - тогда обе суммы будут идти по февральскому лимиту кэшбеков. Но в этом случае вам уже будет одинаково какая из трат прошла первой. Ведь по февральскому кэшбеку - у вас уже не будет акционных 10% от трат за первую покупку (эта акция идет только по кэшбеку в первом календарном месяце - для Вас это январь)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:13

escobar Кешбек нараховують по календарю, незалежно від проводки. Так що за січень чекайте в районі 10-го лютого, навіть якщо проводка не відбулась. Хоча в мене провелися вже і за 30-те.
Можна в кінці місяця витрачатись, отримати кешбек наступного місяця, а гасити аж за 2 місяці. Але знову ж таки, якщо мучать сумніви, переконайтесь, що все провелось і дальше вперед.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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При оформлении кредитки Обанка какие данные нужно предоставлять?
Номера родственников-друзей нужны?
Прозвон есть?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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