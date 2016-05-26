Кажется, на каком-то этапе в приложении нужно было вводить дополнительный телефон, но точно уже не помню. В любом случае никакого прозвона не было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:37
Re: Идея Банк
Кажется, на каком-то этапе в приложении нужно было вводить дополнительный телефон, но точно уже не помню. В любом случае никакого прозвона не было.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:53
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:56
Re: Идея Банк
А страна-то у Вас какая в смарте установлена?
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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