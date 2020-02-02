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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1730173117321733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:37

Re: Идея Банк

  Вкладчик1234 написав:При оформлении кредитки Обанка какие данные нужно предоставлять?
Номера родственников-друзей нужны?
Прозвон есть?

Кажется, на каком-то этапе в приложении нужно было вводить дополнительный телефон, но точно уже не помню. В любом случае никакого прозвона не было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:53

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Со смарта не могу установить чудоприложение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:56

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Со смарта не могу установить чудоприложение.

А страна-то у Вас какая в смарте установлена?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:34

ingtrans
В том то и дело, что Украина :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:48

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:В том то и дело, что Украина

Копайте в сторону настроек Вашей учетной записи в Google Play. Для Украины приложение доступно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:21

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Для Украины приложение доступно.


Це перший раз я зустрічаю додаток українського банку, котрого немає в американському аппсторі! От лошари. :)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:42

ingtrans
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Везде в настройках стоит Украина.
И захожу от провайдера не из Крыма и не из ОРДЛО, если что :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:15

Re: Идея Банк

Идея опять удивляет.
Уже даже приложение создали, а сумму для грейса все никак не показывают.
Как я понимаю, у операторов ГЛ мало работы, и им не надоело всем озучивать эту сумму голосом.
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:28

ziks
А вы что - туда звоните за этим? :o Я за много лет ни разу не звонил - всё и так понятно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:- всё и так понятно

Понятно, это когда 1 четкая цифирь.
А тут постоянно надо высчитывать - неудобно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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