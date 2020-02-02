Кажется, на каком-то этапе в приложении нужно было вводить дополнительный телефон, но точно уже не помню. В любом случае никакого прозвона не было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:37
Re: Идея Банк
Кажется, на каком-то этапе в приложении нужно было вводить дополнительный телефон, но точно уже не помню. В любом случае никакого прозвона не было.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:53
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:56
Re: Идея Банк
А страна-то у Вас какая в смарте установлена?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:34
ingtrans
В том то и дело, что Украина
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:48
Re: Идея Банк
Копайте в сторону настроек Вашей учетной записи в Google Play. Для Украины приложение доступно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:21
Re: Идея Банк
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:42
ingtrans
Везде в настройках стоит Украина.
И захожу от провайдера не из Крыма и не из ОРДЛО, если что
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:15
Re: Идея Банк
Идея опять удивляет.
Уже даже приложение создали, а сумму для грейса все никак не показывают.
Как я понимаю, у операторов ГЛ мало работы, и им не надоело всем озучивать эту сумму голосом.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:28
ziks
А вы что - туда звоните за этим? Я за много лет ни разу не звонил - всё и так понятно.
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00
Re: Идея Банк
Понятно, это когда 1 четкая цифирь.
А тут постоянно надо высчитывать - неудобно.
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