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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:12
ukrprom2014
В день РД вечером смотрите в ИБ одну чёткую цифирь "Использованный лимит" проведённых операций. И всё! Даже считать ничего не надо. Разве что прибавить затем из строки "Обязательный платеж" несколько копеек или гривен поля "в том числе за процентами".
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:18
Зараз Ідея кредитний ліміт без страхівки не дає? Чи взагалі кредитки без страхівок не видає?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:36
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:40
Банк аврально готовят к продаже, масштабы работы сервиса через dupu (специально для польских хозяев) будет только нарастать.
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Пон 03 лют, 2020 08:23
Water
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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