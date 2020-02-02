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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1731173217331734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:12

ukrprom2014
В день РД вечером смотрите в ИБ одну чёткую цифирь "Использованный лимит" проведённых операций. И всё! Даже считать ничего не надо. Разве что прибавить затем из строки "Обязательный платеж" несколько копеек или гривен поля "в том числе за процентами".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:18

Re: Идея Банк

Зараз Ідея кредитний ліміт без страхівки не дає? Чи взагалі кредитки без страхівок не видає?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:36

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:40

Re: Идея Банк

Банк аврально готовят к продаже, масштабы работы сервиса через dupu (специально для польских хозяев) будет только нарастать.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:11

Re: Идея Банк

А какой у Идеи механизм повышения кредитного лимита? Сами повышают, когда посчитают нужным, или можно запросить повышение?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:28

  ingtrans написав:А какой у Идеи механизм повышения кредитного лимита? Сами повышают, когда посчитают нужным, или можно запросить повышение?

2 варіанти підходять)
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:32

Re: Идея Банк

  tarasum написав:2 варіанти підходять)

Для запроса нужно в отделение обращаться?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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