|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:12
ukrprom2014
В день РД вечером смотрите в ИБ одну чёткую цифирь "Использованный лимит" проведённых операций. И всё! Даже считать ничего не надо. Разве что прибавить затем из строки "Обязательный платеж" несколько копеек или гривен поля "в том числе за процентами".
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7887
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:18
Зараз Ідея кредитний ліміт без страхівки не дає? Чи взагалі кредитки без страхівок не видає?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:36
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:40
Банк аврально готовят к продаже, масштабы работы сервиса через dupu (специально для польских хозяев) будет только нарастать.
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:11
А какой у Идеи механизм повышения кредитного лимита? Сами повышают, когда посчитают нужным, или можно запросить повышение?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:28
ingtrans написав:
А какой у Идеи механизм повышения кредитного лимита? Сами повышают, когда посчитают нужным, или можно запросить повышение?
2 варіанти підходять)
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:32
tarasum написав:
2 варіанти підходять)
Для запроса нужно в отделение обращаться?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42
ingtrans написав:
Для запроса нужно в отделение обращаться?
Когда просил сам - отказали.
Но уже через неделю влупили в 2 раза больше чем просил
Банк-загадка.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:44
ukrprom2014 написав:
Когда просил сам - не отказали.
Но уже через неделю влупили в 2 раза больше чем просил
Банк-загадка.
Ну мне 0 поставили, у меня и так по другим картам много получается. Но пока для покупок не пользовался, да и пока некуда, поэтому подозреваю, что просто так не дадут. Для реальных покупок хотелось бы иметь лимит.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37996
|4639715
|
|
|240
|44962
|
|
|853
|112173
|
|