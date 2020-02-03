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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1732173317341735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:10

Re: Идея Банк

Доброе утро. На сайте Идея банк еще есть депозит "На старт" по 18%. Подскажите, стоит ли размещать в этом банке вклад? Поделитесь опытом возвратов.
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:23

Alexanderman
зачем открывать депозит если нет уверенности что дотерпишь без денег до его окончания?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:33

Re: Идея Банк

  Alexanderman написав:На сайте Идея банк еще есть депозит "На старт" по 18%.

Проценты-то хорошие, как для такого срока, но
Вклад могут оформить только новые клиенты, которые не имеют никаких депозитов Идея Банка (ни действующих, ни закрытых).

и
Вклад можно открыть от 1000 до 30 000 грн без возможности его пополнения.

ИМХО, делают этот вклад малоинтересным. Это так, передержать ненадолго небольшую сумму. Возможно, он будет иметь какое-то положительное влияние на кредитный лимит в этом банке, если понадобиться, но я с Идеей очень мало знаком, чтобы сказать что-то определенное о кредитных лимитах при наличии депозита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:35

  vitaliy_berdinskikh написав:Alexanderman
зачем открывать депозит если нет уверенности что дотерпишь без денег до его окончания?

Вопрос задан в связи с подготовкой банка к смене собственника. Речь не идет о "дотерпеть". :)
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:42

Alexanderman
смена собственника не банкротство, проценты по уже открытому депозиту поменять в меньшую сторону нельзя даже если новый собственник вдруг захочет. Вообще вклад на три месяца - далеко не факт что сделка будет закрыта в апреле-мае. Можно спокойно открывать.

У многих идеевских депозитов есть так называемый дополнительный срок когда деньги лежат на счету под 10%. К примеру депозит открывается на год и ещё год этого допонительного срока виден в интернет-банке. Это не основной срок депозита как часто кажется новым в банке людям и часто их пугает. Просто по окончании депозита депозит закрываем руками и выводим деньги на счет. Далее то ли открываем новый депозит, то ли делаем с деньгами что-то другое.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:59

  Alexanderman написав:Доброе утро. На сайте Идея банк еще есть депозит "На старт" по 18%. Подскажите, стоит ли размещать в этом банке вклад? Поделитесь опытом возвратов.

Поляк все платить.
Більше 18% зараз ніде не дають.
Чи Ви хочете занести більше Фонда?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Alexanderman написав:Доброе утро. На сайте Идея банк еще есть депозит "На старт" по 18%. Подскажите, стоит ли размещать в этом банке вклад? Поделитесь опытом возвратов.

Поляк все платить.
Більше 18% зараз ніде не дають.
Чи Ви хочете занести більше Фонда?

Нет, конечно, не больше Фонда. Но, 30000 грн ограничение - не совсем удобно. Придется привозить еще 5-6 родственников. Не подходит. Вопрос снят
Alexanderman
 
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