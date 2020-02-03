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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:10
Re: Идея Банк
Доброе утро. На сайте Идея банк еще есть депозит "На старт" по 18%. Подскажите, стоит ли размещать в этом банке вклад? Поделитесь опытом возвратов.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:23
Alexanderman
зачем открывать депозит если нет уверенности что дотерпишь без денег до его окончания?
Mind the gap.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:33
Re: Идея Банк
Проценты-то хорошие, как для такого срока, но
и
ИМХО, делают этот вклад малоинтересным. Это так, передержать ненадолго небольшую сумму. Возможно, он будет иметь какое-то положительное влияние на кредитный лимит в этом банке, если понадобиться, но я с Идеей очень мало знаком, чтобы сказать что-то определенное о кредитных лимитах при наличии депозита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:35
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:42
Alexanderman
смена собственника не банкротство, проценты по уже открытому депозиту поменять в меньшую сторону нельзя даже если новый собственник вдруг захочет. Вообще вклад на три месяца - далеко не факт что сделка будет закрыта в апреле-мае. Можно спокойно открывать.
У многих идеевских депозитов есть так называемый дополнительный срок когда деньги лежат на счету под 10%. К примеру депозит открывается на год и ещё год этого допонительного срока виден в интернет-банке. Это не основной срок депозита как часто кажется новым в банке людям и часто их пугает. Просто по окончании депозита депозит закрываем руками и выводим деньги на счет. Далее то ли открываем новый депозит, то ли делаем с деньгами что-то другое.
Mind the gap.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:59
Поляк все платить.
Більше 18% зараз ніде не дають.
Чи Ви хочете занести більше Фонда?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 10:05
Нет, конечно, не больше Фонда. Но, 30000 грн ограничение - не совсем удобно. Придется привозить еще 5-6 родственников. Не подходит. Вопрос снят
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