Додано: Вів 04 лют, 2020 09:42

Alexanderman

смена собственника не банкротство, проценты по уже открытому депозиту поменять в меньшую сторону нельзя даже если новый собственник вдруг захочет. Вообще вклад на три месяца - далеко не факт что сделка будет закрыта в апреле-мае. Можно спокойно открывать.



У многих идеевских депозитов есть так называемый дополнительный срок когда деньги лежат на счету под 10%. К примеру депозит открывается на год и ещё год этого допонительного срока виден в интернет-банке. Это не основной срок депозита как часто кажется новым в банке людям и часто их пугает. Просто по окончании депозита депозит закрываем руками и выводим деньги на счет. Далее то ли открываем новый депозит, то ли делаем с деньгами что-то другое.