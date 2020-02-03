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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:17
Эта банка всегда отличалась какими-то странными акциями. Вроде как акция есть, а вроде как никто ей не пользуется по причине странных условий. Давно не заходил на эту ветку, но смотрю ничего не поменялось.
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бульбик
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