|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:17
Эта банка всегда отличалась какими-то странными акциями. Вроде как акция есть, а вроде как никто ей не пользуется по причине странных условий. Давно не заходил на эту ветку, но смотрю ничего не поменялось.
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:29
iFOBs ни у кого не глючит?
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6657
|1550055
|
Вів 04 лют, 2020 13:43
sens
|
|38018
|4641781
|
|
|15347
|2120528
|
|