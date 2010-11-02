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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:17

Re: Идея Банк

Эта банка всегда отличалась какими-то странными акциями. Вроде как акция есть, а вроде как никто ей не пользуется по причине странных условий. Давно не заходил на эту ветку, но смотрю ничего не поменялось.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:29

iFOBs ни у кого не глючит?
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:46

  Basilio2020 написав:
  Alexanderman написав:Доброе утро. На сайте Идея банк еще есть депозит "На старт" по 18%. Подскажите, стоит ли размещать в этом банке вклад? Поделитесь опытом возвратов.


у Ідеї був (мабуть, це він і є, лінь шукати договори, може, нова назва) депозит "для нових", головною фішкою якого був відносно великий відсоток і "встигнути забрати в конкретну дату, не забрав - став спонсором 10% на рік"

думаю, це він і є (виходячи з максимуму суми), такі собі сільські хитрощі...

Може статись, що 10% буде за щастя. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50

darmet
це і є мета НБУ до кінця 2020!
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/10/655644/
і купу інших інфо-меседжів

хто має вуха - той почує
+50грн !
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greenozon
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