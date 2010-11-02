Эта банка всегда отличалась какими-то странными акциями. Вроде как акция есть, а вроде как никто ей не пользуется по причине странных условий. Давно не заходил на эту ветку, но смотрю ничего не поменялось.
Alexanderman написав:Доброе утро. На сайте Идея банк еще есть депозит "На старт" по 18%. Подскажите, стоит ли размещать в этом банке вклад? Поделитесь опытом возвратов.
у Ідеї був (мабуть, це він і є, лінь шукати договори, може, нова назва) депозит "для нових", головною фішкою якого був відносно великий відсоток і "встигнути забрати в конкретну дату, не забрав - став спонсором 10% на рік"
думаю, це він і є (виходячи з максимуму суми), такі собі сільські хитрощі...