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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:17
Re: Идея Банк
Эта банка всегда отличалась какими-то странными акциями. Вроде как акция есть, а вроде как никто ей не пользуется по причине странных условий. Давно не заходил на эту ветку, но смотрю ничего не поменялось.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:29
iFOBs ни у кого не глючит?
Mind the gap.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:46
Може статись, що 10% буде за щастя.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50
darmet
це і є мета НБУ до кінця 2020!
і купу інших інфо-меседжів
хто має вуха - той почує
+50грн !
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:20
Re: Идея Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 04 лют, 2020 23:27
холопам нада пожрать посрать ну і далі путін (местний) знає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:03
Obank
Встановив їх obank, пройшов реєстрацію, встановили кредитний ліміт 0 грн. Не підтвердив ліміт, видалив додаток.
Можливо через те, що менше 6 місяців працюю на новій роботі, але страховий стаж не перерився і прострочок ніколи не мав.
Дивний банк, міг би хоч 5к налити.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:08
А які сторінки паспорта там фоткати? Селфі потрібно?
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:11
Re: Идея Банк
Все начальные страницы, где могут быть данные, и последняя страница прописки. Селфи не нужно, курьер фотографирует.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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