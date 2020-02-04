Я пока почти и не пользовался: пополнил через p2p, пополнил через masterpass и вытянул все до 0.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:07
Я пока почти и не пользовался: пополнил через p2p, пополнил через masterpass и вытянул все до 0.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:47
В новом инетбанкинге побороли с техподдержкой "не ту страну" (писал выше о ситуации).
Теперь следующий квест.
Все с одним и тем же номером телефона.
Поддержка ушла в себя и ломает снова голову.
В obank аналогичные месаги выбрасывает.
Может у кого такое было?
Или с них уже пора бонусы за бетатестирование брать
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04
Re: Идея Банк
У меня такое было.
Решилось удалением моей учетной записи из базы данных с привлечением разработчиков и повторной регистрацией в ИБ. При невыясненных условиях создается какая-то битая учетная запись, под которой зайти в ИБ/приложение невозможно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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