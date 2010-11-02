Я пока почти и не пользовался: пополнил через p2p, пополнил через masterpass и вытянул все до 0.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:07
Я пока почти и не пользовался: пополнил через p2p, пополнил через masterpass и вытянул все до 0.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:47
В новом инетбанкинге побороли с техподдержкой "не ту страну" (писал выше о ситуации).
Теперь следующий квест.
Все с одним и тем же номером телефона.
Поддержка ушла в себя и ломает снова голову.
В obank аналогичные месаги выбрасывает.
Может у кого такое было?
Или с них уже пора бонусы за бетатестирование брать
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04
Re: Идея Банк
У меня такое было.
Решилось удалением моей учетной записи из базы данных с привлечением разработчиков и повторной регистрацией в ИБ. При невыясненных условиях создается какая-то битая учетная запись, под которой зайти в ИБ/приложение невозможно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:38
На мой взгляд эта ошибка может быть из -за того ,что симка у Вас была куплена то возможно она с перевыпуска. А у бывшего владельца она состояла в связях с банкой.И возможно на не хорошем счёту (как к примеру кидок на кредите). У меня штук 5-6 из купленных для свининга у КСа таких, уже у меня давным давно и просрочки у них от года до 5-ти а они как включу раз в месяц так до сих пор бомбят смсами и звонками ,мол готовьте очко мы уже под дверью.
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:47
Re: Идея Банк
Сильно сомневаюсь. Мне же удалось зарегистрироваться и один раз даже почти войти И при попытке смены пароля ИБ правильно отрабатывал - принимал номер телефона и мой секретный вопрос и менял пароль, а вот войти даже под правильным паролем не давал. При вводе неправильного пароля сообщение другое, так что пароль точно менял. Да и номеру уже эдак лет 15.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:19
ingtrans Ну вот Вы сомневаетесь ,а я не сильно настаиваю ,вот у меня такое было с приматом. Примерно в 2011 нужно было сменить фин номер и никак не выходило ни у меня ни у манагера. После мытарств таки озвучили причину (номер закреплён за другим челом)а симка на тот момент у меня была на руках лет 8-10 . Вот как вариант я и рассматриваю,что вероятно и здесь может нечто подобное боками вылазить.
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:25
Re: Идея Банк
ИМХО, то было совсем не такое. Здесь явные проблемы с ПО.
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:47
Re: Идея Банк
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