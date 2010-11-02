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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:07

  mihasik написав:То как глючит их приложение в самом начале, как-то стремно пользоваться дальше.

Я пока почти и не пользовался: пополнил через p2p, пополнил через masterpass и вытянул все до 0.
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:47

В новом инетбанкинге побороли с техподдержкой "не ту страну" (писал выше о ситуации).
Теперь следующий квест.
Зображення
Все с одним и тем же номером телефона.
Поддержка ушла в себя и ломает снова голову.
В obank аналогичные месаги выбрасывает.
Может у кого такое было?
Или с них уже пора бонусы за бетатестирование брать :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Может у кого такое было?

У меня такое было.
Решилось удалением моей учетной записи из базы данных с привлечением разработчиков и повторной регистрацией в ИБ. При невыясненных условиях создается какая-то битая учетная запись, под которой зайти в ИБ/приложение невозможно.
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:38

На мой взгляд эта ошибка может быть из -за того ,что симка у Вас была куплена то возможно она с перевыпуска. А у бывшего владельца она состояла в связях с банкой.И возможно на не хорошем счёту (как к примеру кидок на кредите). У меня штук 5-6 из купленных для свининга у КСа таких, уже у меня давным давно и просрочки у них от года до 5-ти а они как включу раз в месяц так до сих пор бомбят смсами и звонками ,мол готовьте очко мы уже под дверью.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:47

Re: Идея Банк

  Дядя Дима написав:На мой взгляд эта ошибка быть из за того ,что симка у Вас была куплена то возможно она с перевыпуска. А у бывшего владельца она состояла в связях с банкой.

Сильно сомневаюсь. Мне же удалось зарегистрироваться и один раз даже почти войти :) И при попытке смены пароля ИБ правильно отрабатывал - принимал номер телефона и мой секретный вопрос и менял пароль, а вот войти даже под правильным паролем не давал. При вводе неправильного пароля сообщение другое, так что пароль точно менял. Да и номеру уже эдак лет 15.
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:19

ingtrans Ну вот Вы сомневаетесь ,а я не сильно настаиваю ,вот у меня такое было с приматом. Примерно в 2011 нужно было сменить фин номер и никак не выходило ни у меня ни у манагера. После мытарств таки озвучили причину (номер закреплён за другим челом)а симка на тот момент у меня была на руках лет 8-10 . Вот как вариант я и рассматриваю,что вероятно и здесь может нечто подобное боками вылазить.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:25

Re: Идея Банк

  Дядя Дима написав:Ну вот ,а у меня такое было с приматом.

ИМХО, то было совсем не такое. Здесь явные проблемы с ПО.
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:47

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Здесь явные проблемы с ПО
Ага точно,с ПО. Условно говоря 2000 человек спокойно зарегались,а у 2-5 не получилось. Гляньте внимательно,что написано на скрине у ukrprom2014. :wink:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:23

Re: Идея Банк

  Дядя Дима написав:Ага точно,с ПО. Условно говоря 2000 человек спокойно зарегались,а у 2-5 не получилось.

Да, с ПО. Я за 2 дня раз 10 обащался с поддержкой по разным каналам, даже до разработчиков дело дошло.

  Дядя Дима написав:Гляньте внимательно,что написано на скрине у ukrprom2014.

Вы не поверите, но написано то же самое, что и здесь. Я через это прошел, поэтому имею некоторое представление. Я в процессе регистрации после ввода ИНН получал "Что-то пошло не так" и на этом всё. А потом вот:
  ingtrans написав:Пообщался сегодня с поддержкой. Оказалось, что учётная запись в ИБ при регистрации создалась, но что-то пошло не так и она создалась в заблокированном состоянии, поэтому я не мог ни заново зарегистрироваться, ни войти. Разблокировали. Удалось зайти в ИБ, но в приложении ничего не изменилось, все так же "Успех". Посоветовали написать в чат поддержки и сбросить скрин (сделал).

После этого учетную запись удалили, чтобы я смог повторно зарегистрироваться и войти в приложение. Регистрируюсь. Опять на после ввода ИНН "Что-то пошло не так". Тут уже и поддержка развела руками и обратилась к разработчикам. И только разработчики смогли помочь. ПО крайне косячное и это многие отмечают. А так, наверное, да, номер телефона подкачал, который у меня еще с тех времен, когда у Идеи никакого ИБ не было. А сам я тоже с Идеей никаких дел не имел до заказа О.Карты чуть больше недели назад.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:38

Так же само зарегиться не могу.
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