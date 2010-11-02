Додано: Сер 05 лют, 2020 20:38

На мой взгляд эта ошибка может быть из -за того ,что симка у Вас была куплена то возможно она с перевыпуска. А у бывшего владельца она состояла в связях с банкой.И возможно на не хорошем счёту (как к примеру кидок на кредите). У меня штук 5-6 из купленных для свининга у КСа таких, уже у меня давным давно и просрочки у них от года до 5-ти а они как включу раз в месяц так до сих пор бомбят смсами и звонками ,мол готовьте очко мы уже под дверью.