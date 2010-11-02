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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:42
ingtrans написав:
Здесь явные проблемы с ПО
100%
А стоит туда (в обанку) вообще сейчас лезть?
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