100%
А стоит туда (в обанку) вообще сейчас лезть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:42
Re: Идея Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:21
Re: Идея Банк, думайТЕ!©
... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")
- от тому я і в а-банці поповнюю депо-сповпи, а не несу грошики в Ідею....
ДумайТЕ, Ідея банк, думайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:26
Re: Идея Банк
Да Вы почитайте условиях по этим 18%. На них и новые клиенты не пойдут.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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