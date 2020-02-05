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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:42

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Здесь явные проблемы с ПО

100%
А стоит туда (в обанку) вообще сейчас лезть?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:21

Re: Идея Банк, думайТЕ!©

... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")
- от тому я і в а-банці поповнюю депо-сповпи, а не несу грошики в Ідею....
ДумайТЕ, Ідея банк, думайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:26

Re: Идея Банк

  Долярчик написав:... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")

Да Вы почитайте условиях по этим 18%. На них и новые клиенты не пойдут.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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