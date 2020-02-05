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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:42

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:Здесь явные проблемы с ПО

100%
А стоит туда (в обанку) вообще сейчас лезть?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:21

Re: Идея Банк, думайТЕ!©

... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")
- от тому я і в а-банці поповнюю депо-сповпи, а не несу грошики в Ідею....
ДумайТЕ, Ідея банк, думайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:26

Re: Идея Банк

  Долярчик написав:... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")

Да Вы почитайте условиях по этим 18%. На них и новые клиенты не пойдут.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:26

  ingtrans написав:
  Долярчик написав:... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")

Да Вы почитайте условиях по этим 18%. На них и новые клиенты не пойдут.

... та звичайні умови! :?:

Депозит "На старт"
Вигідна пропозиція для нових клієнтів Банку
18%
річних в гривні

Строк вкладу Відсоткова ставка
3 місяці 18,00%

Умови оформлення
Вклад на термін 3 місяці
Можливість розміщення вкладу на термін 3 місяці

Мінімальна сума вкладу - 1000 грн
Вклад можна відкрити від 1000 до 30 000 грн без можливості його поповнення.

Пропозиція для нових клієнтів Банку
Внесок можуть оформити тільки нові клієнти, які не мають ніяких депозитів Ідея Банку (ні діючих, ні закритих).

Виплата відсотків в кінці терміну
Виплати відсотків за вкладом - у кінці терміну.

Вклади для осіб старше 18 років
Оформити вклад можуть особи, які досягли 18 років.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:36

Re: Идея Банк

  Долярчик написав:... та звичайні умови!

Так "до 30000 грн без можливості його поповнення" уже не интересно, а, во-вторых, писали о хитрых условиях с 10% на до 12 месяцев, но то такое.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:13

ingtrans
... на 3 міс без поповнення - це нормально!

п. с.
... то ще раз - Агов, Ідея банк! - ЩО ЗА ДИСКРИМІНАЦІЯ СТАРИХ КЛІЄНТІВ?! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:18

  Долярчик написав:ingtrans
... на 3 міс без поповнення - це нормально!

п. с.
... то ще раз - Агов, Ідея банк! - ЩО ЗА ДИСКРИМІНАЦІЯ СТАРИХ КЛІЄНТІВ?! :mrgreen:

Нашо Вам той Поляк...В2В чекає на Вас. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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