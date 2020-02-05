Додано: Чет 06 лют, 2020 10:21

... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")

- от тому я і в а-банці поповнюю депо-сповпи, а не несу грошики в Ідею....

ДумайТЕ, Ідея банк, думайТЕ!©

