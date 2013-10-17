100%
А стоит туда (в обанку) вообще сейчас лезть?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:42
Re: Идея Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:21
Re: Идея Банк, думайТЕ!©
... якось образливо..... - для "старих" клієнтів мізерні % по депо, а для "нових" - 18%("на старт")
- от тому я і в а-банці поповнюю депо-сповпи, а не несу грошики в Ідею....
ДумайТЕ, Ідея банк, думайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:26
Re: Идея Банк
Да Вы почитайте условиях по этим 18%. На них и новые клиенты не пойдут.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:26
... та звичайні умови!
Депозит "На старт"
Вигідна пропозиція для нових клієнтів Банку
18%
річних в гривні
Строк вкладу Відсоткова ставка
3 місяці 18,00%
Умови оформлення
Вклад на термін 3 місяці
Можливість розміщення вкладу на термін 3 місяці
Мінімальна сума вкладу - 1000 грн
Вклад можна відкрити від 1000 до 30 000 грн без можливості його поповнення.
Пропозиція для нових клієнтів Банку
Внесок можуть оформити тільки нові клієнти, які не мають ніяких депозитів Ідея Банку (ні діючих, ні закритих).
Виплата відсотків в кінці терміну
Виплати відсотків за вкладом - у кінці терміну.
Вклади для осіб старше 18 років
Оформити вклад можуть особи, які досягли 18 років.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:36
Re: Идея Банк
Так "до 30000 грн без можливості його поповнення" уже не интересно, а, во-вторых, писали о хитрых условиях с 10% на до 12 месяцев, но то такое.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:13
ingtrans
... на 3 міс без поповнення - це нормально!
п. с.
... то ще раз - Агов, Ідея банк! - ЩО ЗА ДИСКРИМІНАЦІЯ СТАРИХ КЛІЄНТІВ?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:18
Нашо Вам той Поляк...В2В чекає на Вас.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:54
... за 3 міс на 30 000 під 18% я навіть, не відіб'ю те, що там вклав
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:58
Re: Идея Банк
Та нічого хитрого - після закінчення основного терміну (ів) переходить до вимоги під 10%, якими можна будь коли розпорядитись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:59
їх можна забрати, вони не лочаться на рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|