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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:25

Re: Идея Банк

Мдя... Спробував заплатити на одному американському сайті, на якому звичайно платив монею.... Що тільки не робив, гроші списують і одразу повертаються.. Хоча моніну карту після компроментації міняв на нову і платив як звично. От вам і кешбек онлайн ((((
Дуже схожа поведінка як на американському PUMA - не люблять вони не американські карти. Отже моня вміє маскуватися, а ідея ні.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:00

nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлень: 505
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25

  ukrprom2014 написав:nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.

З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.
nickvp
 
Повідомлень: 295
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 1736173717381739
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