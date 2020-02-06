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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:25
Мдя... Спробував заплатити на одному американському сайті, на якому звичайно платив монею.... Що тільки не робив, гроші списують і одразу повертаються.. Хоча моніну карту після компроментації міняв на нову і платив як звично. От вам і кешбек онлайн ((((
Дуже схожа поведінка як на американському PUMA - не люблять вони не американські карти. Отже моня вміє маскуватися, а ідея ні.
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nickvp
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:00
nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25
ukrprom2014 написав:nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.
З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.
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nickvp
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