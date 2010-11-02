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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 249
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:25

Re: Идея Банк

Мдя... Спробував заплатити на одному американському сайті, на якому звичайно платив монею.... Що тільки не робив, гроші списують і одразу повертаються.. Хоча моніну карту після компроментації міняв на нову і платив як звично. От вам і кешбек онлайн ((((
Дуже схожа поведінка як на американському PUMA - не люблять вони не американські карти. Отже моня вміє маскуватися, а ідея ні.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:00

nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25

  ukrprom2014 написав:nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.

З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:43

  nickvp написав:
  ukrprom2014 написав:nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.

З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.

Так спробуйте провести транзакцію на шось дуже дешеве, там шнурки наприклад.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:48

Re: Идея Банк

Сейчас только пришло в голову, что по О.Карте автоматически подключили СМС-информирование, которое, судя по тарифам, идет с абонплатой 10 грн. Поддержка говорит, что отключение только через отделение или через старый ИБ, подключение которого в свою очередь тоже через отделение. Может есть какой-то полностью дистанционный способ отключения СМС-информирования без посещения отделения? Не хочется ради такой фигни идти в отделение.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08

  ukrprom2014 написав:
  nickvp написав:
  ukrprom2014 написав:nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.

З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.

Так спробуйте провести транзакцію на шось дуже дешеве, там шнурки наприклад.

маю побоювання, що приводити тут усі мої намагання зі зміною чого тільки можна займе багато часу. Тому, просто скажу - нічого не допомогло. С...ки. а в них же ще окрім кешбека і курс добрий, а пумби на 5 коп більше, а у моні навіть на 14....
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:08

ingtrans в додатку О.Банк є управління СМС сповіщеннями і там можна вимкнути. Інше діло що додаток поки дуже сирий і сипе помилки на кожний чих (принаймні iOS версія) :cry: .
miltador
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:10

ingtrans
Каким пунктов тарифов регламентируется данная сумма?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:18

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Каким пунктов тарифов регламентируется данная сумма?

Похоже, что никаким. Видимо, я какие-то общие тарифы посмотрел. В тарифах по О.Карте такого действительно нет.

  miltador написав:ingtrans в додатку О.Банк є управління СМС сповіщеннями і там можна вимкнути. Інше діло що додаток поки дуже сирий і сипе помилки на кожний чих (принаймні iOS версія)

Пункт-то есть, но отключить нельзя - ошибка. И в новом ИБ такой пункт есть, но "Что-то пошло не так".
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:36

  ingtrans написав:
  Vorlon написав:Каким пунктов тарифов регламентируется данная сумма?

Похоже, что никаким. Видимо, я какие-то общие тарифы посмотрел. В тарифах по О.Карте такого действительно нет.

  miltador написав:ingtrans в додатку О.Банк є управління СМС сповіщеннями і там можна вимкнути. Інше діло що додаток поки дуже сирий і сипе помилки на кожний чих (принаймні iOS версія)

Пункт-то есть, но отключить нельзя - ошибка. И в новом ИБ такой пункт есть, но "Что-то пошло не так".

Спеціально поцікавився у співробітника (поки ще відповідає за телефоном, що буде далі - не знаю). За цим продуктом такого немає, а є схоже за картою "Грін"
nickvp
 
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