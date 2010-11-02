Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:48

Сейчас только пришло в голову, что по О.Карте автоматически подключили СМС-информирование, которое, судя по тарифам, идет с абонплатой 10 грн. Поддержка говорит, что отключение только через отделение или через старый ИБ, подключение которого в свою очередь тоже через отделение. Может есть какой-то полностью дистанционный способ отключения СМС-информирования без посещения отделения? Не хочется ради такой фигни идти в отделение.