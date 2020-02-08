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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:36
ingtrans написав: Vorlon написав:
Каким пунктов тарифов регламентируется данная сумма?
Похоже, что никаким. Видимо, я какие-то общие тарифы посмотрел. В тарифах по О.Карте такого действительно нет.
miltador написав:
ingtrans в додатку О.Банк є управління СМС сповіщеннями і там можна вимкнути. Інше діло що додаток поки дуже сирий і сипе помилки на кожний чих (принаймні iOS версія)
Пункт-то есть, но отключить нельзя - ошибка. И в новом ИБ такой пункт есть, но "Что-то пошло не так".
Спеціально поцікавився у співробітника (поки ще відповідає за телефоном, що буде далі - не знаю). За цим продуктом такого немає, а є схоже за картою "Грін"
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nickvp
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Додано: Суб 08 лют, 2020 00:02
nickvp написав:
З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.
Платити через пейпал.
Або йти на ebay - в пуми, як і в адідаса, є офіційний стор там.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 21:49
nickvp написав:
За цим продуктом такого немає, а є схоже за картою "Грін"
Грін на мій погляд зроблено для лохів...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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