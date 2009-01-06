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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:36

  ingtrans написав:
  Vorlon написав:Каким пунктов тарифов регламентируется данная сумма?

Похоже, что никаким. Видимо, я какие-то общие тарифы посмотрел. В тарифах по О.Карте такого действительно нет.

  miltador написав:ingtrans в додатку О.Банк є управління СМС сповіщеннями і там можна вимкнути. Інше діло що додаток поки дуже сирий і сипе помилки на кожний чих (принаймні iOS версія)

Пункт-то есть, но отключить нельзя - ошибка. И в новом ИБ такой пункт есть, но "Что-то пошло не так".

Спеціально поцікавився у співробітника (поки ще відповідає за телефоном, що буде далі - не знаю). За цим продуктом такого немає, а є схоже за картою "Грін"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:02

  nickvp написав:З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.

Платити через пейпал.
Або йти на ebay - в пуми, як і в адідаса, є офіційний стор там.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:49

Re: Идея Банк

  nickvp написав:За цим продуктом такого немає, а є схоже за картою "Грін"

Грін на мій погляд зроблено для лохів...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 03:11

  nickvp написав:
  ukrprom2014 написав:nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.

З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.

А если добавить карту в PayPal и палкой оплатить?
Vint
 
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