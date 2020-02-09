Платити через пейпал.
Або йти на ebay - в пуми, як і в адідаса, є офіційний стор там.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:02
Платити через пейпал.
Або йти на ebay - в пуми, як і в адідаса, є офіційний стор там.
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:49
Re: Идея Банк
Грін на мій погляд зроблено для лохів...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 03:11
А если добавить карту в PayPal и палкой оплатить?
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:10
Re: Идея Банк
Те же проблемы с американскими сайтами коламбии, норз фейс и другими.
При попытке оплатить через пейпал выдает ошибку о том, что продавец принимает платежи только от аккаунтов из США.
Читал где-то, что таким образом бренды не конкурируют со своими партнёрами в других регионах.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:06
Re: Идея Банк
ПейПал с некоторых пор отключил возможность настройки конвертации валюты по вновь привязанным картам. Нужно быть внимательным, чтобы не попасть на конвертацию по их "выгодному" курсу. Особенно актуально для случаев, когда платеж автоматически проходит. Тут и внимательность уже не поможет.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23
Re: Идея Банк
Она есть, но очень глубоко спрятана. Фактически только перейдя по прямой ссылке на эту страницу можно попасть в настройки конвертации.
Mind the gap.
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