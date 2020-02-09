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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:02

  nickvp написав:З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.

Платити через пейпал.
Або йти на ebay - в пуми, як і в адідаса, є офіційний стор там.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:49

Re: Идея Банк

  nickvp написав:За цим продуктом такого немає, а є схоже за картою "Грін"

Грін на мій погляд зроблено для лохів...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 03:11

  nickvp написав:
  ukrprom2014 написав:nickvp
Попробуйте зайти на сайт Пумы через ВПН, выберите Америку или Канаду.
У меня так Адидас сработал.
С Украины было как у Вас.

З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.

А если добавить карту в PayPal и палкой оплатить?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:10

Re: Идея Банк

А если добавить карту в PayPal и палкой оплатить?


Те же проблемы с американскими сайтами коламбии, норз фейс и другими.
При попытке оплатить через пейпал выдает ошибку о том, что продавец принимает платежи только от аккаунтов из США.
Читал где-то, что таким образом бренды не конкурируют со своими партнёрами в других регионах.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:06

Re: Идея Банк

ПейПал с некоторых пор отключил возможность настройки конвертации валюты по вновь привязанным картам. Нужно быть внимательным, чтобы не попасть на конвертацию по их "выгодному" курсу. Особенно актуально для случаев, когда платеж автоматически проходит. Тут и внимательность уже не поможет.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23

Re: Идея Банк

  Кащей написав:ПейПал с некоторых пор отключил возможность настройки конвертации валюты по вновь привязанным картам.

Она есть, но очень глубоко спрятана. Фактически только перейдя по прямой ссылке на эту страницу можно попасть в настройки конвертации.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Кащей написав:ПейПал с некоторых пор отключил возможность настройки конвертации валюты по вновь привязанным картам.

Она есть, но очень глубоко спрятана. Фактически только перейдя по прямой ссылке на эту страницу можно попасть в настройки конвертации.

Предьявите ссылку, ну или сами ее проверьте. Старые прямые ссылки больше не работают.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:45

Slx
по идеологическим соображением не пользуюсь палкой. Лет пять назад откапывал аккаунт, уже тогда в новом интерфейсе не было перехода на эту страницу. И первый же платеж прошел с кривой конвертацией на стороне палки. Погуглил и нашел ссылку, зашел, выключил.
Сейчас повторять поиск и откапывание аккаунта честно говоря лень. Будем считать что ссылка уже не работает. Она и пять лет назад была уделом упоротых гиков.

Update:

Вот
https://www.paypal-community.com/t5/My- ... -p/1769313
тут тоже пишут что в январе 2020 года ссылка уже не работает :(
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:57

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:по идеологическим соображением не пользуюсь палкой.

И на электромобиле значит тоже не будете ездить :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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