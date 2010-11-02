Додано: Нед 09 лют, 2020 17:45

по идеологическим соображением не пользуюсь палкой. Лет пять назад откапывал аккаунт, уже тогда в новом интерфейсе не было перехода на эту страницу. И первый же платеж прошел с кривой конвертацией на стороне палки. Погуглил и нашел ссылку, зашел, выключил.Сейчас повторять поиск и откапывание аккаунта честно говоря лень. Будем считать что ссылка уже не работает. Она и пять лет назад была уделом упоротых гиков.Воттут тоже пишут что в январе 2020 года ссылка уже не работает