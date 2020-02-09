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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:03

Re: Идея Банк

Через обанку можно открыть депозит? в частности под 18%?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:07

Re: Идея Банк

  Slx написав:Через обанку можно открыть депозит? в частности под 18%?

Вообще можно (по крайней мере, такая кнопка есть, но как она работает не знаю), но депозита под 18% на выбор там нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:51

  ingtrans написав:
  Slx написав:Через обанку можно открыть депозит? в частности под 18%?

Вообще можно (по крайней мере, такая кнопка есть, но как она работает не знаю), но депозита под 18% на выбор там нет.

Про нього пишуть, що тільки через відділення відкривається і лише новим клієнтам, ще й до 30 кгрн.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:29

  she_ne_investor написав:
  nickvp написав:З Пумою то ладно, а от що робити зараз ... Не хочеться 5-ти відсотковий кешбек губити, але Ідея ніяк допомогти не може. Перевіряли вони перевіряли, але віз і нині там - "з нашого боку все супер". А Монею заплатити хоч зараз можна. І VPN не потрібен.

Платити через пейпал.
Або йти на ebay - в пуми, як і в адідаса, є офіційний стор там.

У якомусь із попередніх пості Пума була наведена для прикладу. А взагалі розмова шла про macys - у них там зараз непогана акція на lancome.
І взагалі, якщо картою одного українського банку заплатити за одному і тому ж американському сайті можна, то чому неможливо картою іншого? Розумію, що риторичне питання, але все ж таки хай побуде таке питання заданим..
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ukrprom2014 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:по идеологическим соображением не пользуюсь палкой.

И на электромобиле значит тоже не будете ездить :)

Не теряю надежды что японцы таки доведут водородомобиль до ума. В Гемании уже есть водородозаправки, поляки из Познани мотаются в Берлин на АЗС. Но я не настолько фанатик гирдрогена чтоб ездить к примеру в Киев или даже Полтаву :mrgreen:

Тем временем Билл Гейтс покупает яхту с двиглом на водороде. Грета оценит!
https://www.theguardian.com/technology/ ... superyacht
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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