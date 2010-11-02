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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:03
Re: Идея Банк
Через обанку можно открыть депозит? в частности под 18%?
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:07
Re: Идея Банк
Вообще можно (по крайней мере, такая кнопка есть, но как она работает не знаю), но депозита под 18% на выбор там нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:51
Про нього пишуть, що тільки через відділення відкривається і лише новим клієнтам, ще й до 30 кгрн.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:29
У якомусь із попередніх пості Пума була наведена для прикладу. А взагалі розмова шла про macys - у них там зараз непогана акція на lancome.
І взагалі, якщо картою одного українського банку заплатити за одному і тому ж американському сайті можна, то чому неможливо картою іншого? Розумію, що риторичне питання, але все ж таки хай побуде таке питання заданим..
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:48
Про нього пишуть, що тільки через відділення відкривається і лише новим клієнтам, ще й до 30 кгрн.[/quote]
Дякую. Цікаво, чи підвищиться можливість отримати кредлім від депозиту. Спробую.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:51
Re: Идея Банк
Отпишитесь о результате. Мне тоже интересно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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