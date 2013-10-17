Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:23
Re: Идея Банк
Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать
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