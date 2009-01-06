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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 250
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:23

Re: Идея Банк

Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 00:16

  nickvp написав:У якомусь із попередніх пості Пума була наведена для прикладу. А взагалі розмова шла про macys - у них там зараз непогана акція на lancome.
І взагалі, якщо картою одного українського банку заплатити за одному і тому ж американському сайті можна, то чому неможливо картою іншого? Розумію, що риторичне питання, але все ж таки хай побуде таке питання заданим..

Тому що в Ідеї MC, а у Моні Visa. I монін бін 444111 на деяких бін чекерах пробивається з ISO Country Code 840.
І якщо стор, як macys, вимагає
Orders shipped to the United States must have a U.S. credit card billing address to be placed online.

і при цьому чекає введену кредитку по біну, моніна карта іноді може проконати.
Дуже хочеться оплатити з карти Ідеї, зробіть замовлення по телефону:
If you'd like to ship to the United States and your credit card has an international billing address, please call (IDD #)+1+513-573-7912.

Ну або вибирайте інтернешнл доставку через Borderfree, якщо грошей не шкода. :)
she_ne_investor
 
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