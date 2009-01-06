Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:23
Re: Идея Банк
Через неделю после обращения перезвонили с горячки.
Теперь О-Банка у меня работает.
Вот только не знаю чего с ней делать
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Додано: Вів 11 лют, 2020 00:16
Тому що в Ідеї MC, а у Моні Visa. I монін бін 444111 на деяких бін чекерах пробивається з ISO Country Code 840.
І якщо стор, як macys, вимагає
і при цьому чекає введену кредитку по біну, моніна карта іноді може проконати.
Дуже хочеться оплатити з карти Ідеї, зробіть замовлення по телефону:
Ну або вибирайте інтернешнл доставку через Borderfree, якщо грошей не шкода.
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